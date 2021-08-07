إسعاد يونس لـ دلال عبدالعزيز: كملي أسطورة الحب مع سمير غانم في الجنة

نعت الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي توفيت اليوم بعد صراع مع المرض، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

إسعاد يونس: دلال عبدالعزيز وسمير غانم شبه الملايكة

ونشرت الفنانة إسعاد يونس، صورة تجمعها ودلال عبدالعزيز عبر حسابها بـ«فيس بوك» معلقة عليها بقولها: «وكأني بشبع من طلِّتك قبل ما تسيبينا، كنت متأكدة إنك لو خُيرتي، حتفضّلي تكوني معاه، وهكذا شاء ربك».

إسعاد يونس لـ دلال عبدالعزيز: بناتك في عينينا

وتابعت: «إيه أسطورة الحب والخير الجميلة دي؟، إيه الاتنين اللي شبه الملايكة دول؟، قولًا وفعلًا وشكلًا وروحًا؟، وإيه النهاية الحزينة جدًا قوي خالص دي؟، اللهم لا اعتراض إرضاء ليك واستسلاما لمشيئتك، لكن، أستغفر الله العظيم، حزن ما بعده حزن، كل اللي نقدر نقوله بناتك في عينينا وقلوبنا، هما وأزواجهم وحفيدتك، سلمي على سمير وكوني جنبه في الجنة بإذن الرحمن، كملوا الأسطورة هناك، لأنكم خططتم حروفها على الأرض بمعاني عمق المحيط، لا إله إلا الله».

جنازة دلال عبدالعزيز من مسجد المشير بعد صلاة الظهر

وكان الفنان حسن الرداد، قد أعلن رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، والدة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب الفنان حسن الرداد، قائلًا: «والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة».

وتابع: «عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة».

ومن المقرر تشييع جثمان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز غدا الأحد من مسجد المشير بالتجمع الخامس، على أن يوارى جسدها الثرى في مقابر العائلة وبجوار زوجها الفنان سمير غانم الذي توفي يوم 20 مايو الماضي.