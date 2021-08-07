مصطفى كامل ينعى «دلال عبدالعزيز».. ويطمئن الجمهور على صحته

نعى مصطفى كامل الفنانة الراحلة «دلال عبدالعزيز» في تصريح خاص «للوطن» حيث قال: «أختي وحبيبتي الغالية دلال عبدالعزيز أم أحلى قلب وأجمل قعدة وأخف دم ربنا يرحمك يا حبيبتي ويجعل تعبك كله فى ميزان حسناتك يارب، اتنين من أغلى الناس سمير ودلال خالص التعازي لحبايبي دنيا وأيمي وأخويا حسن الرداد واخويا رامي رضوان ربنا يصبركم ويطبطب على قلوبكم يارب»

فنانو لبنان ينعون الفنانة الراحلة «دلال عبدالعزيز»

حرص عدد من نجوم لبنان على نعي الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم متأثرةً بمضاعفات فيروس كورونا، حيث سيطر الحزن علي صفحات عدد من نجوم لبنان فى «السوشيال مديا».

وكتبت هيفاء وهبي عبر «تويتر»: «وداعاً الفنانة الجميلة ⁧‫دلال عبد العزيز‬⁩ ‏اللهم اجعل مثواها الجنة مع توأم روحها سمير وخالص عزائي لدنيا وإيمي وكل أهلها ومحبيها إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

ونعت إليسا الفنانة «دلال عبدالعزيز» قائلة: «كتير ظالمة وصعبة هالحياة والعزاء إنو رجعت دلال عبد العزيز التقت بحب حياتها من جديد وما تحملت البعد. الله يرحمها ويصبر عيلتها ويعطيهن الصبر».

‏وقالت كارول سماحة عبر «تويتر»: يا الله هالخبر شو حزين، وشو صعب الإنسان فجأة يخسر والده ووالدته بنفس الفترة…الله يصبر دنيا وإيمي على هالخسارة، عزائي للعائلة والأهل والأصدقاء، الله يرحم الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز.⁩