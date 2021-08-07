للمسافرين.. كل ما تريد معرفته عن لقاح جونسون آند جونسون

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استعدادها لاستقبال لقاح جونسون آند جونسون في مصر يوم الإثنين المقبل، وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الوزارة حددت استخدام اللقاح لأغراض السفر، وذلك في إطار حرصها على تسهيل المهمة للمواطنين، خاصة المسافرين لبعض الدول التي اشترط مجموعة من الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. وتزامنا مع قرب وصول اللقاح يستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن لقاح جونسون آند جونسون في مصر.

لقاح جونسون آند جونسون في مصر

لقاح جونسون آند جونسون من اللقاحات الفعالة والآمنة التي تصل فاعليتها لأكثر من 88%.

- لقاح جونسون آند جونسون هو عبارة عن جرعة واحدة.

- لقاح جونسون آند جونسون يقوم على تكنولوجيا النواقل من الفيروسات الغدية، بعكس لقاحي فايزر وموديرنا، الذي يعتمد على تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال.

- يتميز لقاح جونسون آند جونسون بسهولة تخزينه، حيث يتم التخزين في درجة حرارة عالية من 2 إلى 8 درجات بعكس لقاح «فايزر».

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين بنهاية العام الجاري، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، مشيرة إلى أن الأعراض تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة وكل هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب وتزول في غضون يومين.

وقالت الوزارة، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر، يشهد حالة من الاستقرار على مستوي عدد الإصابات وكذلك الوفيات، فضلا عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، مؤكدة رفعها أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولا بأول، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.