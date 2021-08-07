العثور على جثة عاطل توفى بجرعة مخدرات زائدة في القليوبية

عثر أهالي قرية «طحا»، التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قبل قليل، على جثة لعاطل في قطعة أرض زراعية، تبين أنها توفى نتيجة تناوله جرعة زائدة من مواد مخدرة، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من مركز شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية «طحا»، دائرة المركز، بالعثور على جثة لشخص، وبجواره بعض الحقن، المستخدمة في تعاطي المواد المخدرة، في قطعة أرض زراعية بالقرية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشخص يُدعى «أ. م. م.»، 32 سنة، عاطل، ومقيم بقرية «طحا»، دائرة المركز، كما تبين أنه توفى إثر تناول جرعة مواد مخدرة زائدة، تم تحويل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق، لقى مدمن «هيروين» مصرعه، إثر تناولة جرعة زائدة من المواد المخدرة، في دائرة مركز شبين القناطر أيضاً، تم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين، لفحص وتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ، في محافظة القليوبية، من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة، خلال حملة أمنية على قرية «مشتهر»، دائرة المركز، كما تم تنفيذ 2643 حكماً قضائياً، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.