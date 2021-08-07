صبا مبارك تنعى دلال عبد العزيز: «مهما قلنا مش هنتخيل قسوة الموقف»

نعت الفنانة صبا مبارك، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي توفيت قبل ساعات قليلة، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت صبا، صورة للفنانة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وكتبت معلقة عليها: «خبر قاسي ومؤلم جدا، الفنانة العظيمة والأم والزوجة والأيقونة، خسرناها كلنا، ومهما قلنا مش هنعرف نتخيل قسوة الموقف على بناتها وعيلتها».

وأضافت: «مش عارفة يا دنيا وإيمي أقلكم إيه، بس إنتو جدعان ووقفتم وقفة جبارة رغم كل حاجة عديتو بيها، ربنا يزرع في قلبكو الصبر والقوة يا رب ويرحم الأستاذة دلال والأستاذ سمير».