نقل جثمان «دلال عبدالعزيز» لثلاجة الموتى.. ودنيا وإيمي تنهاران من البكاء

تنتاب حالة من الحزن دنيا سمير غانم وشقيقتها «إيمي» بعد وفاة والدتهما الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز صباح اليوم السبت، بعد صراع مع تداعيات فيروس «كورونا»، الذي أودى بحياتها عن عمر يناهز 61 عام.

وكشفت مصادر لـ «الوطن» من داخل المستشفي التي شهدت وفاة دلال عبدالعزيز إن دنيا وإيمي ما زالا تجلسان داخل غرفة والدتهما، حيث انهمرا في البكاء حزنًا على رحيلها، بخاصة وأنهما كانا يأملان في تجاوزها لهذه المحنة الصحية والعودة إلي منزلها من جديد.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز إلى ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تمهيدا لتشييع جنازتها، غداً الأحد، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، علي أن يواري جثمانها الثرى داخل مقابر الوفاء والأمل التي شهدت دفن الفنان الراحل سمير غانم فيها.

وقد أعلن الاعلامي رامي راضون نبأ وفاة «دلال عبدالعزيز»، صباح اليوم السبت، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب: أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز، محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وانا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما.

ننشرتفاصيل الحالة الصحية للفنانة «دلال عبدالعزيز» قبل وفاتها

عانت الفنانة دلال عبدالعزيز من تليف في رئتيها رغم تعافيها من فيروس كورونا، حيث اقترح الفريق الطبي المعالج لحالتها زرع رئة محل التالفة، إلا أن المقترح قوبل بالرفض من أسرتها خوفاً علي حياتها، ومن المقرر أن تُشيع جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ظهر غدٍ الأحد، من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، وسيواري جثمانها الثرى داخل مقابر الوفاء والأمل إلي جانب جثمان زوجها الراحل سمير غانم.