مستشار الرئيس ينعى دلال عبدالعزيز: في جنة الخلد إن شاء الله

نعى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية اليوم، بعد صراع مع المرض، موضحًا أن الفنانة الراحلة توفيت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ومشكلاته، وما ينتج عنه من فشل تنفسي وتلف في الرئة، «الله يرحمها وفي جنات الخلد إن شاء الله».

الدولة اهتمت بكل المواطنين الذين أصيبوا بفيروس كورونا

وأضاف « تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، مع الإعلامية منى عبد الغني، أن مصر فقدت في أزمة كورونا مجموعة كبيرة من المواطنين، والكثير من الكوادر الطبية، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بكل المواطنين الذين أصيبوا بالفيروس ودخلوا المستشفيات، سواء مستشفيات عادية أو عزل.

تجربة مصر في مجابهة فيروس كورونا رائدة

وأردف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية، وفرت كل الإمكانات والكوادر البشرية وأجهزة التنفس الصناعي، وكل المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، موضحًا أنه ألقى محاضرة منذ أيام عن تداعيات فيروس كورونا، شرح فيها تجربة مصر في التعامل مع هذا الفيروس، واصفًا تلك التجربة بـ«الرائدة».

تلقينا دعم كبير من الرئيس السيسي لمواجهة أزمة كورونا

وتابع: «دي تجربة رائدة بكل المقاييس، وتستحق الشكر، وتلقينا دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن الدولة جميعها تكاتفت بما تملكه من مؤسسات صحية ورعايات مركزة وكوادر طبيبة، وعلينا أن نستمر في تلك الإجراءات، وربنا يرحم الذين توفوا سواء كانوا فنانين أو مواطنين أو كوادر طبيبة».