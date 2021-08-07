«جامع»: إتاحة خدمات التنمية الصناعية بالمحافظات تيسيرا على المستثمرين

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات، لإتاحة كل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وبما ينعكس إيجابا على سرعة تقديم الخدمة للمستثمر، مشيرةً إلى أن تطبيق اللامركزية، يمثل نهج واضح للوزارة، خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى سعيها نحو إيجاد فروع لكل الجهات التابعة للوزارة، التي يحتاجها المستثمر بالمحافظات، موجهةً في هذا الإطار، بدراسة إنشاء فرع لمركز تحديث الصناعة داخل محافظة قنا، بهدف إتاحة الخدمات التي يقدمها المركز، لمساعدة المستثمرين على تطوير وتحديث مصانعهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة خلال زيارتها لمحافظة قنا مع مستثمري المحافظة، اليوم، إذ استمعت لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية، وكذا أهم الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة، لمساعدة المستثمرين في التغلب على بعض من هذه التحديات.

وشارك في اللقاء الذي نظمه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عدد من المستثمرين بالمحافظة، إلى جانب اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من نواب محافظة قنا بمجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، وعدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

دراسة إنشاء فرع لمركز تحديث الصناعة بمحافظة قنا لمساعدة المستثمرين على تطوير وتحديث مصانعهم

وأوضحت الوزيرة، أن تيسير الإجراءات يعد حافز رئيسي للمستثمر، لتنمية وتطوير مشروعه الصناعي، موجهةً في هذا الإطار، إلى تزويد فروع التنمية الصناعية بقنا، بكوادر إضافية لمواجهة الطلب المتزايد من المستثمرين على خدمات الهيئة.

وحول طلب عدد من المستثمرين بإتاحة أراضي لإجراء توسعات لمشروعاتهم، وجهت هيئة التنمية الصناعية، بإجراء حصر لعدد المصانع الراغبة في إجراء توسعات بمحافظة قنا، مع ضرورة التأكد من جدية المستثمرين لضمان تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة.

تكليف التنمية الصناعية بإجراء حصر لتوسعات المصانع بمحافظة قنا.. والتأكد من جدية المستثمرين لضمان تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة

وفيما يتعلق بمطالبة المستثمرين بأهمية تعديل قواعد إتاحة الخدمات المقدمة من مركز تحديث الصناعة، ليتسنى استفادتهم من خدمات المركز، أشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن هذا الأمر، جار دراسته وسيجري عرضه على اجتماع مجلس الإدارة المقبل لمجلس تحديث الصناعة لإقراره، الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز.

وفي هذا الإطار لفتت جامع، إلى أن خطة عمل الوزارة، تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، بهدف تركيز التنمية الصناعية المستهدفة لكل محافظة، على المقومات والفرص المتاحة، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن المحافظة تشهد حراك صناعي كبير، من خلال تطوير وتأهيل المناطق الصناعية بالمحافظة، وكذا إقامة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كبير بين المحافظة وكل أجهزة الدولة، لتهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين بالمحافظة، والسعي لحل كل التحديات التي تواجههم.

وأشار المهندس اشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إلى أهمية هذه الزيارة، لتحقيق مزيد من التواصل بين مستثمري محافظة قنا والوزراء والمسئولين، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، مطالبا بضرورة إيجاد مزيد من الحوافز أمام المستثمرين، لجذبهم للاستثمار في نطاق الصعيد بصفة عامة، ومحافظة قنا بصفة خاصة، مع التركيز على الميزة النسبية المتاحة لمحافظة قنا، والمتمثلة في الصناعات القائمة على الزراعة.

وأشاد رشاد، بالدور الوطني الذي تلعبه وزيرة التجارة والصناعة، لتهيئة المناخ المواتِ أمام المستثمرين، والسعي الدؤوب لإيجاد حلول جذرية لكل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.

وبدوره، تحدث محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، حول أهمية تعريف المستثمرين بمحافظة قنا، بأهم الحوافز التي تضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية، مطالبا بضرورة منح المزيد من الحوافز والتيسيرات لمحافظات الصعيد، مع دراسة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، فضلاً عن أهمية تطبيق اللامركزية في فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات، للتسهيل على المستثمرين.

وردا على طلب أحد النواب بإنشاء فرع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نجع حمادي، أوضح محمد عبد الملك رئيس قطاع الفروع الإقليمية بالجهاز، أنه جرى بالفعل إنشاء مكتب تمثيل للجهاز بالمدينة، ويقدم خدماته يومان أسبوعيا، وسيجري زيادة أيام التواجد، بناء على توجيه من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، مع دراسة إمكانية إنشاء فرع للجهاز بالمدينة، وعرض الأمر على مجلس الإدارة، للموافقة وبدء إجراءات الإنشاء.