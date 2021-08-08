عرفت قيمة أمي لما ماتت.. أبرز 5 تصريحات فى آخر حوار لـ دلال عبدالعزيز

تنشر «الوطن»، أبرز 5 لقطات من آخر حواراتها مع الفنانة دلال عبدالعزيز، والذى نشر قبل عدة أشهر عن أبرز أعمالها الفنية، ومن بينها مسلسل الدرامي الأخير الذى جمعها بالفنان الكبير عادل إمام، «فلانتينو».

تعرف على أبزر 5 تصريحات من حوارها مع الوطن

- لم أجد صعوبة فى تجسيد دورى زوجة الرجل ذي العين الزائغة، لأننى معتادة عليه فى الحقيقة مع سمير غانم، وفلانتينو يشبه سمير غانم فى خفة دمه.

- دور الأم من الأدوار الإنسانية والمحببة لكل أفراد الأسرة المصرية والعربية، وعندما تجسد الفنانة شخصية الأم، عادة ما تجذب إليها جميع الأمهات، اللاتى يركزن جيداً مع الأحداث وطريقة تعامل الأم مع أبنائها، فعادة ما نكون نحن من نساعدهم على توجيه أبنائهن بالشكل السليم أو الخاطئ، لأن الفن مرآة المجتمع، وفى كثير من أدوار الأم وجدت سيدات وفتيات يقلن لى إننى كنت قريبة منهن لأنى كنت شبه والدتهن، وهو ما حدث فى الواقع، فقد أرسلت لى فتاة عبر الفيسبوك تطلب مقابلتى، لأننى فى المسلسل أشبه والدتها إلى حد كبير، وكانت والدتها قد توفيت، وكل ما تتمناه مقابلتى لتحتضننى ولو لمرة تعويضاً عن حضن والدتها، ووجدت الإعلامى رامى رضوان زوج ابنتى دنيا ينقل إلىَّ ما كتبته، فطلبت منه أن يأتى برقمها، وبالفعل اتصلت بها وأتت لى فى موقع التصوير.

- أنا فى الحقيقة أم طيبة للغاية، فأنا وسمير اتفقنا فى تربيتنا لإيمى ودنيا بأن نعاملهما كأصدقائنا، لدرجة أننى أحيانا الآن أعمل حساباً لأيمى لأنها ذات شخصية قوية، عكس «دنيا» غلبانة وهادئة.

- أمى كانت حالة خاصة، لأنها كانت تعيش معى وأنا متزوجة، وهى من قامت بتربية ابنتى دنيا وإيمى، وبعد أن أصبحت أماً عرفت قيمتها بشكل أكبر، وكنت دائماً أسألها: هو انتى بتحبينى قد دنيا وإيمى؟، ونصيحتى لكل واحد أمه على قيد الحياة، أن يذهب لها ويقبل يدها ورأسها، ويستغل كل وقت للجلوس معها

- أحب النظام بشدة فى المنزل، ولكن من معى فى المنزل لا يساعدنى على ذلك الأمر.