أول تعليق من أسرة الرئيس مبارك على وفاة دلال عبدالعزيز

نعت أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الفنانة دلال عبدالعزيز، عقب وفاتها عن عمر ناهز 61 عاما، بحسب ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم.

علاء مبارك ينعى دلال عبدالعزيز

ونعى علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، البقاء لله الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها».

حفيد مبارك ينعى دلال عبدالعزيز

كما نعى عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل حسني مبارك الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» قائلا: «البقاء لله في وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان».

ماذا نشرت دار الإفتاء عقب وفاة دلال عبدالعزيز؟

ونشرت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» آية قرآنية، عقب وفاة للفنانة دلال عبدالعزيز، التي توفيت عن عمر ناهز 61 عاما، حيث اعتبرها البعض نعيا للفنانة الراحلة.

ونشرت الدار: «كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ».

رامي رضوان يعلن وفاة دلال عبدالعزيز

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، اليوم، بعد صراع مع المرض، عبر حسابه الشخصي علي «فيس بوك» قائلا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده، وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

حسن الرداد يعلق على وفاة دلال عبد العزيز

بينما نشر الفنان حسن رضوان، زوج إيمي سمير على فيس بوك: «والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفر لك ويرحمك، ويجمعنا مع بعض في الآخرة».

وأضاف الرداد: «عايز أقولك أنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسألى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة».