بينها إعلام وعلوم سياسية.. 4 مؤهلات علمية حصلت عليها دلال عبدالعزيز

حالة من الحزن الشديد يعيشها الوسط الفني برحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد معاناة مع تداعيات ما بعد كورونا، الذي تسبب في إصابتها بتليف شديد في الرئة، وصعوبة في التنفس.

مؤهلات دلال عبدالعزيز العلمية

وحصلت الفنانة دلال عبدالعزيز على أكثر من مؤهل علمي، أولها بكالوريوس الزراعة من جامعة الزقازيق، ولم تكتف بهذا المؤهل، بل التحقت بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وحصلت على البكالوريوس منها.

واستمرت دلال عبدالعزيز في الدراسة، حيث حصلت على ليسانس الآداب شعبة اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وأخيرًا دبلومة العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

معاناة سمير غانم ودلال عبدالعزيز مع كورونا

وجاء رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز بعد نحو 3 أشهر من وفاة زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، متأثرًا هو الآخر بإصابته بفيروس كورونا، حيث دخلا إلى المستشفي سويًا بعد أن تدهورت حالتهما.

بداية دلال عبدالعزيز الفنية

وترجع بداية دلال عبدالعزيز الفنية إلى العام 1977، حيث شاركت في مسلسل «بنت الأيام» إخراج نور الدمرداش، ومثلت لأول مرة مع سمير غانم عام 1981 في مسرحية «أهلا يادكتور»، حتى تطورت علاقتهما، وتزوجا بعدها بـ3 سنوات عام 1984.

وشاركت الفنانة دلال عبدالعزيز في نحو 200 عمل فني بين السينما والتلفزيون والمسرح، وكان آخر أعمالها مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض في رمضان الماضي 2021.

موعد جنازة دلال عبدالعزيز

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، أنّ جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز ستقام غدًا الأحد من مسجد المشير عقب صلاة الظهر، قائلا: «لا أراكم الله مكروهًا في عزيز، صلاة الجنازة غدًا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.. نسألكم الفاتحة والدعاء».