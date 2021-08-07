كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل اختبار قدرات كلية التربية الموسيقية 2021 والأوراق المطلوبة، وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» خلال أداء الطلاب الاختبارات.

تفاصيل اختبار قدرات كلية التربية الموسيقية 2021 والأوراق المطلوبة

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية تفاصيل اختبار قدرات كلية التربية الموسيقية 2021 والأوراق المطلوبة:

** تهدف للتحقق من الأهداف للالتحاق بكلية التربية الموسيقية

** اجتياز اختبارات القدرات شرط الالتحاق لهذا التخصص

** اختبارات القدرات بسيطة وتقيس استعدادك لدراسة الموسيقى

** تقيس اختبارات القدرات قدرة الطالب من خلال مجموعة متنوعة للاختبارات، وهي:

- غناء حر

- الجانب اللحني

- الجانب الإيقاعي

** زمن اختبار الطالب الواحد 10 دقائق تقريبًا.

** شروط النجاح: حصول الطالب على نسبة 60%

الأوراق المطلوبة

أما عن الأوراق المطلوبة لحضور الاختبار فهي:

- إيصال سداد مصروفات ورسوم اختبارات القدرات والتقدم للكلية

- أصل رقم الجلوس وصورة منه

- 6 صور شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التعليم العالي، على الجامعات بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وإلزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بضرورة ارتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها، مؤكدة على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي في اللجان الامتحانية بين الطلاب.

وأضافت الوزارة، أن اختبار القدرات يهدف إلى اكتشاف مواهب الطلاب في مختلف التخصصات والعمل على تنميتها، موضحة أن الاختبارات تعقد عمليا لاكتشاف مواهب الطلاب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، موضحة أنه سيتم إعلان نتيجة الاختبارات في نفس يوم عقدها، وذلك بعد الانتهاء من تصحيحها.

وأشارت الوزارة إلى أن شروط النجاح تتمثل في حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على درجة لائق.