تطوير ميدان «مثلث الشركات» غرب الإسكندرية بـ17 مليون جنيه

قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بجولة مفاجئة، لمتابعة مشروع إعادة تأهيل وتطوير ميدان «مثلث الشركات»، والحل الدائم لصرف مياه الأمطار بالميدان، بمنطقة وادي القمر بنطاق حي العجمي، بتكلفة 17 مليون جنيه، إهداءً من اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالإسكندرية، ومدة تنفيذ 4 شهور.

الشريف: المشروع يحل مشكلة تراكمات مياه الأمطار التي يعاني منها الميدان منذ عشرات السنين

وأوضح المحافظ أنه تم عقد عدة لقاءات تنسيقية مع المنطقة الجغرافية وشركات البترول بالمنطقة لوضع حلول نهائية لمشكلة تراكم المياه في النوات الشتوية بميدان مثلث الشركات، والتي كانت تؤدي إلى تكدس وتعطيل الحركة المرورية به، لافتاً إلى أن الاجتماعات نتج عنها قيام شركات البترول بالمنطقة الجغرافية بالتكفل بجميع أعمال التطوير بالميدان تحت إشراف المحافظة.

وأكد المحافظ أنه عقب إنهاء تطوير ميدان مثلث الشركات سيتم تلافي مشكلة تراكمات مياه الأمطار في فصل الشتاء والتكدس المروري التي عانى منها الميدان منذ عشرات السنين.

وكلف بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية وجميع المرافق العامة لتسهيل كافة الأعمال ومنع تواجد أي تكدس أو تزاحم بالميدان أثناء أعمال التطوير.

الشريف: يشكر وزير البترول وشركات البترول بالإسكندرية علي الجهود المجتمعية

ووجّه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزير البترول والثروة المعدنية وجميع شركات البترول بالإسكندرية وذلك علي مساهمتهم في تطوير ميدان مثلث الشركات والجهود المجتمعية التي يقدموها لخدمة محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالمنعم، مقرر اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالإسكندرية، والمهندس محمد عطا، مدير المشروع، والسيد موسى، رئيس حي العجمي، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية.