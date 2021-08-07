انطلاق نهضة العذراء بكنائس الإسكندرية اليوم.. وبث مباشر لتقليل الحضور

تنطلق مساء السبت، أولى النهضات الروحية لصوم السيدة العذراء 2021، في كنائس الإسكندرية التي استعدت لاستقبال أعداد كبيرة من المصلين، نظرًا لمكانة الصوم الكبيرة وما يشهده من نهضة روحية، تسود أيضًا خلال صلوات القداسات صباحًا، والعشية مساءً.

الكنائس تقيم نهضة العذراء مريم دون حجز مسبق

وأعلنت كنائس الإسكندرية، برامجها لنهضة العذراء، حيث تتم مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة من ارتداء للكمامات واستخدام دوري للمطهرات، والحرص على التباعد الاجتماعي الذي يعد أصعب إجراء يمكن تطبيقه في ظل الحضور الكبير المعتاد في نهضة العذراء مريم، فيما أعلن عدد من الكنائس فتح الأبواب أمام الجميع دون حجز مسبق على غرار كنيسة مارجرجس سيدي بشر، والكنائس التي لا تُسمى على اسم العذراء.

كنائس أم النور تطلق نهضة العذراء بحجز مسبق

وحرصت الكنائس التي تسمى باسم العذراء مريم، والتي تعرف مجازًا باسم «كنائس أم النور» نسبة للعذراء، على الالتزام بنظام الحجز المسبق لأنَّ الأنظار تتجه إليها كونها الكنائس الأساسية التي تقيم نهضات العذراء مريم خلال الصوم الجاري الذي يستمر على مدار أسبوعين، وذلك على غرار كنيسة العذراء مريم بشارع سيف.

الأمر مكفول للكهنة

وقال مصدر كنسي في بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، إنَّ أساقفة قطاعات الإسكندرية الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، قرروا إعطاء الحرية لكهنة كل كنيسة لإقامة نهضة العذراء مريم 2021 وخطة استقبال المصلين.

شروط نهضة العذراء 2021 في كنائس الإسكندرية

وأوضح المصدر أنَّه تمَّ التأكيد على كهنة الكنائس أن تكون نهضة العذراء 2021 وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتي تتمثَّل في نسبة حضور لا تتجاوز 25%، وبارتداء الكمامات طيلة فترة التجمع، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفير المطهرات وتعقيم الكنيسة قبل وبعد نهضة العذراء مريم 2021.

بث مباشر لنهضة العذراء مريم 2021 في كنائس الإسكندرية

وأشار المصدر إلى أنّ كنائس الإسكندرية قررت فتح جميع الأماكن المتواجدة في الكنائس الكبرى، بحيث تسع أكبر عدد من الحضور، مع الاستمرار في تقليد إقامة نهضة روحية واحدة خلال اليوم بكامل الطقوس، مؤكدًا أنَّه تقرر إطلاق بث مباشر لنهضة العذراء مريم في عدد كبير من الكنائس عبر الإنترنت من أجل تخفيف الضغط على الكنائس.