خصم يوم لعمال نظافة وطرد آخرين لفرض إكراميات بشواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية قبضة حديدية في تعامل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية مع العمال المقصرين في عملهم، ومن يقومون باستغلال المصطافين وفرض إكراميات عليهم، حيث تم توقيع خصم يوم لعمال نظافة شاطئ «جليم» العام، بينما تم طرد عدد آخر من عمال شاطئ «ميرامار» الشرقى المميز.

طرد عمال اجبروا المصطافين على دفع اكراميات بشاطئ بالإسكندرية

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، إنه قد تم المرور على شاطئ «ميرامار» الشرقي المميز، حيث تم رصد عدة شكاوى من فرض إكراميات على بعض رواد الشاطئ، وتم رد المبالغ المحصلة دون وجه حق، وطرد العمال المخالفين من الشاطئ وإنذار المستأجر.

خصم يوم لعمال نظافة شاطئ جليم العام

وأوضحت مصايف الإسكندرية، في بيان اليوم السبت، أنه قد تم المرور عليى شاطئ جليم العام، حيث تلاحظ انخفاض مستوى النظافة، وتم خصم يوم من راتب عمال النظافة بالشاطئ، لعدم قيامهم بمهام عملهم.

مخالفات بيع التذاكر بأكثر من قيمتها في شواطئ الإسكندرية

كما تم المرور على شاطئ «الإسكندر»، وتم رصد مخالفة بيع تذاكر الدخول بأزيد من قيمتها، علماً بأن الشاطئ من نوع شواطئ الخدمة، وسعر تذكرة الدخول 10 جنيهات، بينما كان مسئولو الشاطئ يبيعونها بسعر 20 جنيهاً للمواطنين، حيث تم فرض غرامة على مستأجر الشاطئ وتحذيره بفسخ التعاقد.

فيما تم المرور على شاطئ «بليس 1» المميز، وتلاحظ وجود مخالفة بيع تذاكر الدخول بأسعار أزيد من قيمتها، وتم رد المبالغ المحصلة دون وجه حق للرواد.

تكثيف المرور على شواطئ غرب الإسكندرية والتشديد على منع الإكراميات

وأكدت المصايف أنه تم تكثيف المرور على شواطئ غرب الإسكندرية والتشديد على منع الإكراميات، حيث تم المرور على شاطئ «أبي العباس»، حيث تم التأكيد على المستأجر بالالتزام بأسعار الدخول، وعدم فرض أي إكراميات على الرواد، وإلا سيتعرض للغرامة الفورية، كذلك تم التنبيه على حسن إستقبال ومعاملة الرواد، وتم توزيع فلاير «أعرف حقك».

كما تم المرور على شاطئ «رأس التين» الغربي، والتأكد من الالتزام بأسعار التذاكر والبوابات، والالتزام بعدم دفع الإكراميات، وإنذار بفسخ التعاقد لمستأجر الشاطئ، بسبب عدم توصيل المياه لدورة المياه والأدشاش.