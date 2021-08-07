حركة الشعب التونسي: الفترة الاستثنائية غير كافية وقد تمتد إلى ستة أشهر

أكد أمين عام حركة الشعب التونسي زهير المغزاوي، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، جّسد إرادة الشعب والدولة من خلال الإجراءات التي اتخذها، الخاصة بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، مؤكدًا أن فترة الـ30 يوما غير كافية للاصلاح، مرجحا توجه الرئيس قيس سعيد، نحو التمديد: «الفترة الاستثنائية قد تتواصل إلى ستة أشهر».

وأضاف «المغزاوي»، أن عملية التدرج في الاصلاح ليست سهلة، من تمكنوا من الدولة لمدة عشر سنوات، لن يرموا أسلحتهم بسهولة، كما أن الرئيس التونسي، يريد الحفاظ على سيادة الوطن، كما أن دول العالم تحترم إرادة الشعوب وموازين القوى الدولية تغيرت، مشددًا على ضرورة النجاح في الإصلاح، وفي إجراء انتخابات مبكرة والقيام بتعدلات حقيقية في الدستور.

وتابع خلال تصريحات لإذاعة «موزاييك» التونسية، أن ثمة جرائم انتخابية ارتكبت من أطراف سياسية وفيها عقوبات سالبة للحرية.. واحد طلع يحكم ويحكي على الشرعية وحوله شبهات جرائم انتخابية: «رئيس الجمهورية مطالب بخارطة طريق وإعلان حكومة في أقرب وقت لطمأنة الناس، سعيد رئيس منتخب».

معركة قضائية كبرى تواجه «حركة النهضة»، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في تونس، إذ فتح القضاء التونسي تحقيقًا جديدًا ضد الحركة، بعد الكشف عن عقد أبرمته للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، ولتشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد، بعد قراراته الاستثنائية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على «يوتيوب».

وأوضح التقرير، أن المعلومات كشفت عن أن تنظيم حركة النهضة الإخواني، دفع 30 ألف دولار لتسهيل تواصل الحزب مع الفاعلين الرئيسيين بالولايات المتحدة الأمريكية، في مخالفة للقانون التونسي الذي يحظر حصول الأحزاب على دعم أجنبي، في الوقت الذي فتح القضاء التونسي تحقيقًا منتصف شهر يوليو الماضي، ضدّ حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان، في قضية قبول تمويلات مجهولة المصدر.