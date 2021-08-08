القرآن والدعوات.. كواليس داخل عمارة «سمير ودلال» منذ مرضهما إلى رحيلهما

علاقة قوية أشبه بعلاقة أسرية ربطت بين الفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها الراحل سمير غانم مع جيرانهما من سكان العمارة، حيث كشف مصدر من جيران أسرة الفنانين الراحلين لـ «الوطن»، أن العماره منذ مرض الزوجين وهي شبة مظلمة ليس بها حياة، حيث كان الثنائي تربطهما علاقة طيبة بجميع الجيران وكانا بمثابة الأم والأب للجميع.

وأضاف المصدر أنه «منذ وفاة سمير غانم ونحرص نحن سكان العمارة على تشغيل القرآن بصفة مستمرة إلى أن حلت ذكراه الأربعين، وهناك حديث بيننا أن يحدث نفس الشئ بعد وفاة دلال عبدالعزيز، حيث سيتم بث القرآن داخل العماره حتى ذكراها الـ 40»، متابعا «دلال وسمير غانم كانا محبيين للخير بشكل كبير، ويقدمان العون لكل محتاج».

رحيل دلال عبدالعزيز

ورحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبد العزيز صباح السبت، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، التي أصيبت به منذ شهور، ورحل بسببه زوجها الفنان سمير غانم.

وتقام صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، عقب صلاة الظهر اليوم، بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وفقا لما أعلنه الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، على أن يقام العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ومن المقرر أن توارى الفنانة الراحلة الثرى، بجوار زوجها الفنان سمير غانم، بمقابر الأسرة، حيث إن الفنان الكبير سمير غانم، نُقل إلى مثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

إصابة دلال عبدالعزيز بكورونا

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز، البالغة من العمر 61 عاما، بفيروس كورونا، أواخر شهر أبريل الماضي، ونقلت لمستشفى في التجمع الخامس، بينما نقل زوجها الراحل الفنان سمير غانم لمستشفى آخر في المهندسين، قبل أن يرحل متأثرا بإصابته بالفطر الأسود.