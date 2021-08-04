«كورونا»: الصين تخلى «زانججياجى» وإعلان حالة التأهب لمواجهة الفيروس

أعلنت السلطات الصينية حالة التأهب لمواجهة تفشّ جديد لفيروس كورونا بعدما تسببت مجموعة من الحالات الجديدة المرتبطة بالمطار الدولى فى مدينة نانجينج شرقى الصين فى وقوع إصابات فى 17 مقاطعة على الأقل وإغلاق مدينة سياحية. وقالت وكالة «أسوشيتد برس» إن الصين تشهد أسوأ تفشّ لفيروس كورونا منذ بداية الجائحة عقب تسجيل عشرات الحالات فى جميع أنحاء البلاد، ما دفع السلطات لإعلان حالة التأهب القصوى.

وظهرت بؤرة تفشّ جديدة لـ«كوفيد 19» فى مدينة زانججياجى، قرب منطقة جذب سياحى، وأمرت المدينة المجتمعات السكنية المحلية بالإغلاق، ثم أمرت السلطات جميع سكان المدينة، سواء كانوا سائحين أو مقيمين، بمغادرة المدينة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، زيادة حالات الإصابة الأسبوعية بفيروس كورونا لأكثر من شهر، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 4 ملايين حالة فى الأسبوع الماضى وتم الإبلاغ عن أكثر من 570 ألف حالة فى المتوسط كل يوم خلال الأسبوع الماضى مقارنة بـ540 ألف حالة تم الإبلاغ عنها يومياً فى الأسبوع السابق.

واعتبرت دراسة بريطانية ارتفاع إصابات كورونا طبيعية، لعدم وجود لقاح فعَّال ضد الفيروس بنسبة 100% وفقاً لموقع «سيانس ألرت». وتوصلت دراسة أجراها علماء فى «إمبريال كوليدج لندن» وشركة «إيبسوس مورى» للدراسات على 98233 مسحة أُخذت بين 24 يونيو و12 يوليو، إلى تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا من بين كل 160 شخصاً، بمعدل انتشار 1.21 بين غير المطعَّمين، و0.40% بين المحصنين.