صفاء أبوالسعود: «دلال عبدالعزيز وسمير غانم كانوا زي النسمة»

قالت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، إنها حزينة على وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، حيث سادت حالة من الحزن بداخل منزلها وبين أبنائها نظرا لمعرفتهم هذا الخبر الصادم على الجميع، «كانت وزوجها الله يرحمه سمير غانم زي النسمة، وكنا دايما نحس أنهم جمال وعندهم طاقة حلوة بيفرشوها في المكان، وفعلا ربنا اختارهم لبعض بسبب أخلاقهم الطيبة».

وأضافت «أبوالسعود»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن خبر وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز مثَّل حالة من الحزن كبيرة في نفوس كل المصريين ومواطني الدول العربية الذين كانوا دائما ما يعشقون ظهورها وزوجها بمختلف الأعمال الفنية، «الخبر كان صادم لكل المصريين وكلنا زعلانين على رحيلها».

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنانة دلال عبد العزيز، كانت مصابة بتليف شديد في الرئة نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا، أعجزها عن التنفس بصورة طبيعية، موضحة أن حالتها النفسية ساءت للغاية خلال الفترة الأخيرة بسبب طيلة وجودها في المستشفى ووضعها على الأجهزة المساعدة على التنفس، لدرجة أنها في بعض الأوقات كانت ترفض أخذ الدواء.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل الفنانة دلال عبد العزيز من مستشفى خاص كانت تعالج به لمستشفى حكومي في أكتوبر، قبل ما يقرب من أسبوعين، موضحة أنه كان هناك اقتراح طبي بزرع رئة جديدة للفنانة دلال عبد العزيز، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من أسرتها نظرًا لخطورة العملية.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز، البالغة من العمر 61 عاما، بفيروس كورونا، أواخر شهر أبريل الماضي، ونقلت لمستشفى في التجمع الخامس، بينما نقل زوجها الراحل الفنان سمير غانم لمستشفى آخر في المهندسين، قبل أن يرحل متأثرا بإصابته بالفطر الأسود.