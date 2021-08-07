«فيصل الإسلامي» يشارك في «اليوم العالمي للشباب»

أشاد عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، بالجهود والقرارات الاستثنائية التى يتخذها البنك المركزى المصرى فى تعزيز الشمول المالى لضمان وصول الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع المصرى، ولا سيما الفئات الموجودة بالمناطق النائية والمهمشة التى يندر فيها وجود الخدمات المالية المصرفية، وكان آخر تلك القرارات زيادة عدد فعاليات الشمول المالى، التى يتم تنفيذها على مدار العام فى مصر، ليرتفع عددها إلى 6 فعاليات بعد إضافة احتفاليتى الفلاح فى شهر سبتمبر وذوى الهمم فى شهر ديسمبر، بجانب الفعاليات السابقة وهى يوم المرأة العالمى فى شهر مارس، ويوم الشمول المالى العربى فى شهر أبريل، واليوم العالمى للشباب فى شهر أغسطس واليوم العالمى للادخار فى شهر أكتوبر.

وفى هذا الصدد، أشار محافظ بنك فيصل إلى تعاظم دور الشباب فى السنوات الأخيرة كفاعل رئيسى فى عملية التنمية المستدامة، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية بتمكين هذه الفئة، باعتبارها أهم عنصر من عناصر تقدم وازدهار الوطن، متابعاً أن بنك فيصل كان فى مقدمة البنوك التى استعدت لفعالية اليوم العالمى للشباب، من خلال نشر المادة الدعائية المتضمنة شعار اليوم العالمى للشباب على الموقع الإلكترونى للبنك وبالصحف اليومية وعلى شاشات ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك، كما تم نشرها فى صالات فروع البنك ومركزه الرئيسى، وتم إعداد وطباعة نشرة تعريفية متضمنة الخدمات التى يقدمها مصرفنا فى إطار تلك الاحتفالية ضمن فعاليات الشمول المالى.

وأضاف أن بنك فيصل يقدم خلال فعاليات الشمول المالى الاحتفالية باقة مميزة من العروض الحصرية للشباب كإعفائهم من مصاريف فتح الحساب ومن شروط الحد الأدنى، ومصاريف إصدار كارت ميزة، فضلاً عن إمكانية اشتراكهم مجاناً فى خدمة المحفظة الإلكترونية «فيصل كاش»، التى تتيح دفع الفواتير المختلفة وإجراء التبرعات والشراء وتحويل الأموال والسحب النقدى وحجز التذاكر عبر منافذ فورى، وكذا خدمة الشراء عبر تقنية رمز الاستجابة السريع (QR Code)، ومن المقرر أن يستمر البنك فى إتاحة المزيد من الفرص للشباب للاستفادة من تلك العروض حتى منتصف شهر أغسطس الجارى.