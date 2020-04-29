"الناظر" يوضح كيفية التعامل مع ماكينات الصرف الآلي للوقاية من كورونا

أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، أن هناك الكثير من الأبحاث والدارسات الطبية التي يصل إليها العلم يوميا عن فيروس كورونا، وأن كل دول العالم تتسابق من أجل الوصول لعلاج أو لقاح، وكل يوم نسمع عن المزيد من التجارب السريرية أو على أدوية مختلفة مرتبطة بالفيروسات، سواء بالعلاج أو اللقاح.

وأضاف الناظر، خلال لقاء مع الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على قناة "اكسترا نيوز"، إننا لحين الوصول إلى علاج أو لقاح، يجب الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وعدم التراخي فيها، وأن ارتداء الكمامة أصبحت ضرورية جدا في الزحام أو عند الخروج من المنزل، وعند صرف النقود من البنك يجب ارتداء القفازات وتطهير الأموال مباشرة، وأيضا نفس الوضع في التعامل مع ماكينات الصرف الآلي atm، حيث يجب أن تكون هناك مسافة متر أو مترين في الطابور، وارتداء القفازات والمسكات وتطهير الأموال بالكحول.

وأكد الناظر، ضرورة الالتزام بتطهير الأكياس البلاستيكية التي يتم إحضارها من السوق أو السوبر ماركت، بقطنة مبللة بالكحول، وأيضا ارتداء الماسك أساسي في التعامل مع محصلين الغاز أو المياه أو الكهرباء، أو عامل الدليفري الذي يأتي من المطاعم أو السوبر ماركت، كما يجب تطهير كعب الحذاء عند العودة إلى المنزل بالكلور.

وأشار الناظر، لضرورة تناول المأكولات التي تزيد من المناعة، مثل وضع زيت الزيتون أو بذور الكتان على السلطة الخضراء، وتناول البرتقال بشكل دائم، والزبادي، وشرب المياه باستمرار في الفترة من الإفطار وحتى السحور.