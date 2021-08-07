محافظ الدقهلية: إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات أحدها جاهز للافتتاح

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن العمل على ملف تحسين البيئة والنظافة وجمع القمامة، يتم وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، إذ تم البدء في إنشاء 5 مصانع لإعادة تدوير المخلفات، ومنها مصنع المنصورة وهو جاهز للافتتاح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

إنشاء مدفن صحي على مساحة 50 فدانا

وأضاف «مختار»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إم بي سي مصر»، اليوم السبت، أن حجم المخلفات بالمحافظة تصل لـ3600 طن مخلفات يوميًا، بينها 1200 طن يوميًا بالمنصورة وحدها، وتم العمل على بناء 4 مصانع أخرى لتدوير المخلفات تحيط بالمحافظة بأكملها، وإنشاء مدفن صحي على مساحة 50 فدانا.

التعامل مع شركات جمع قمامة بالقاهرة للعمل داخل محافظة الدقهلية

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه جارِ رفع كفاءة المعدات القديمة وشراء معدات جديدة، وتم التعاون مع أحد شركات الجمع المنزلي للمخلفات بالقاهرة للعمل بالمحافظة، كما تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة جمع القمامة خلال الأيام الماضية، وبعد نجاحها سيتم حصر الوحدات بالأسماء بالمواطنين الذين يشتركوا بهذه المنظومة.

10 جنيهات قيمة الاشتراك بمنظومة جمع القمامة للوحدات السكنية

وأردف أن الاشتراك بالمنظومة للوحدات السكنية يقدر بـ10 جنيهات شهريًا، والمحال تكون طبقًا لنشاط المحل والمخلفات الصادر عنه، كما سيتم إزالة صناديق القمامة من الشارع بسبب تراكم المخالفات عليها وتشويه الشارع، موضحًا أنه سيتم الاعتماد على الجمع المنزلي فقط، ومن المتوقع نجاح المنظومة خلال 3 شهور، لكي يتم تطبيقها في حي شرق والتوسع في باقي مراكز المحافظة.