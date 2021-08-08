«الصحة» للمواطنين: تلقيت لقاح كورونا أم لا التزم بالكمامة

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن لقاح كورونا، وقالت الوزارة في منشور تم توزيعه علي مستوي محافظات الجمهورية جاء نصا «تلقيت اللقاح أم لم تتلقاه.. التزم بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين.. من أجل سلامتك».

جاءت هذه الرسالة تزامنا مع توقعات وزارة الصحة والسكان بالدخول في الموجة الرابعة خلال شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر.

الصحة تناشد المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى وتنفيذ خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، تحسبا لأي موجة مرتقبة، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت إن جميع اللقاحات آمنه وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق.

وعن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، قالت الوزارة إنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حمي أو حكة وهي أعراض تزول من تلقاء نفسها.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّه حال أخذ اللقاح يجب الالتزام بالتدابير الصحية وعدم التخلي عنها، فاللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، بل يعمل على تخفيف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.

استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر، يشهد حالة من الاستقرار على مستوى عدد الإصابات وكذلك الوفيات، فضلا عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، وأكدت رفعها أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولا بأول واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.