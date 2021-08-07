متحدثة «السياحة»: عودة الرحلات الروسية إلى مصر خبر مفرح

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن عودة السياحة الروسية إلى مصر مرة أخرى، يُعد خبرا مفرحا للسياحة المصرية، إذ تستعد مصر منذ فترة طويلة لاستقبال كل أنواع السياحة من كل الأسواق المختلفة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية لاستعادة ثقة السائحين بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وضعنا ضوابط احترازية بالتعاون مع وزارة الصحة

وأضافت «بهجت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مانشيت»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، اليوم السبت، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن وزارة السياحة قامت بجهد كبير في الرقابة والمتابعة والمرور والتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية، فضلًا عن وضع ضوابط احترازية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا

وأردفت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، أنه تم تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مؤكدة أن السياحة الروسية كانت تمثل جزءًا كبيرًا من العائدات السياحية على الدولة المصرية، والاستعدادات لها جيدة جدا، والمتابعة والتفتيش والرقابة على قدم وساق على مدار اليوم والأسبوع.

مصر استهدفت تنويع مصادر السياحة خلال الفترة السابقة

وأكدت أن مصر مستعدة تماما لعودة السياحة الروسية، لكل المقاصد المختلفة داخل مصر، كما أن الدولة منفتحة على كل العالم، و الضوابط الموضوعة من قبل الدولة المصرية تشجع السياح على القدوم إليها، فمصر استهدفت تنويع مصادر السياحة خلال الفترة السابقة بسلسلة من الحملات التحفيزية والتشجيعية لزيارة مصر، لعدم الاعتماد على مصدر واحد في السياح.