كل ما تريد معرفتة عن اختبارات قدرات كلية السياحة والفنادق 2021

تبدأ كليات السياحة والفنادق في الجامعات الحكومية من الاثنين المقبل إجراء اختبارات القدرات للطلاب الملتحقين بها، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، و في هذا السياق تنشر " الوطن" كل ما تريد معرفته عن اختبارات قدرات كلية السياحة والفنادق 2021 والأوراق المطلوبة، وذلك تيسيرا على الطلاب و معرفة كل ماهو جديد عنها ، مؤكدة أنه تم التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وتهدف اختبارات القدرات لكليات السياحة و الفنادق 2021على اختبار قدرات الطالب في التخصص موضحةً أن الاختبار يعمل على قياس مدى استعداد الطالب للالتحاق بمجال السياحة، وتكون اختبارات القدرات لكليات السياحة والفنادق2021 في 3 مجالات رئيسية وهي:

1-اختبار اللغة:

- يختار الطالب بين اللغة الفرنسة و الإنجليزية والألمانية وفقا لما درسه من لغة أولى في الثانوية العامة

- أسئلة اللغات تهتم بتطبيق استخدام اللغة

- تتنوع أسئلة اللغات بين التاريخ والجغرافيا والسياحة والإرشاد السياحي وكذلك الموضوعات العامة.

2-اختبار المعلومات العامة:

- الأسئلة كلها باللغة العربية.

- الأسئلة مرتبطة بالثقافة العامة للوطن مثل الشخصيات العامة والعربية والسياحة و العالمية وبعض الأسئلة البسيطة في مجال الرياضة و الادب والفنون .

3-اختبار السلوكيات:

- جميع الأسئلة باللغة العربية.

- تكون هناك مجموعة أسئلة بأنواع أساليب توصيل الرسالة .

- مجموعة أسئلة خاصة بالبروتوكول

** زمن الاختبار:ساعة واحدة فقط

** شروط النجاح حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار

الأوراق المطلوبة:

- الإيصال الدال على سداد رسوم اختبارات القدرات و ايصال التسجيل

- 6 صور شخصية

- أصل رقم الجلوس وصورة منه

- صورة بطاقة لرقم القومي