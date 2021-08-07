 نواب يطالبون بتشديد الرقابة على الأوكازيون الصيفي

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة، بتشديد الرقابة على الأوكازيون الصيفي، خلال فترة الخصومات والتخفيضات، لالتزام كل المحال بالتخفيضات، مع بدء فترة التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي ‏لعام 2021»

نظير: الأوكازيون فرصة لتنشيط الأسواق

وأكد النائب إبراهيم نظير، أنه رغم حرارة الجو، يتوقع إقبال كبير وتخفيضات كبيرة على كل السلع في فترة الأوكازيون الصيفي، إذ تكون التخفيضات الأكبر في ظل ارتفاع الأسعار.

وأضاف أنه دون شك، لا بد من تشديد الرقابة لأنه أحيانا بعض التجار، تستخدم تخفيضات وهمية أو غير حقيقية، وكذلك يمكن أن بعضهم يضع التخفيضات على سلع أقل جودة، وهو أمر يحتاج إلى الرقابة بصورة صارمة، مع ضرورة التنسيق بين الغرف التجارية ووزارة التموين، وكل الجهات الرقابية وحماية المستهلك.

وأكد النائب عمرو قطامي، أن الأوكازيون يعد فرصة ذهبية لجميع الأطراف، حيث يستطيع المواطن أن يحصل على احتياجاته بتخفيضات هائلة وجودة عالية.

عمرو قطامي: تشديد الرقابة على الأسواق

وطالب قطامي، في تصريحات له، بتشديد الرقابة من قبل وزارة التموين، وكل الجهات الرقابية لضمان تنفيذ الجميع للتخفيضات، مشيرا إلى أنها فرصة أيضا لتنشيط الأسواق والتجارة الداخلية، إذ يوجد كثير من المواطنين، ينتظر التخفيضات كل عام، رأينا الاقبال الكبير على مواسم التخفيضات، مثال ذلك «الجمعة السوداء» وغيرها من سبل التخفيض.

«حتة»: الأوكازيون الصيفي فرصة للمستهلك ليجد كل ما يحتاجه بأسعار منخفضه

وقال أحمد حتة عضو مجلس النواب، إن الأوكازيون فرصة جيدة للمستهلك، ليجد كل ما يحتاجه بأسعار مناسبة ومنخفضة، كما أنه فرصة أيضا لتنشيط التجارة، في ظل شكوى من الركود والمبالغة في الأسعار التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وأشار «حتة»، إلى أن الرقابة تكون من أجل جشع بعض التجار، الذين يعرضون من مخزون البضائع أو البضائع الراكدة، أو الأقل جودة، وهو ما يستوجب رقابة لحماية المستهلك.

وحذر النائب المواطنين، من عدم مواجهة أي أخطاء، وإبلاغ حماية المستهلك والجهات الرقابية والإصرار على الحصول على فواتير الشراء.

وأوضح أنه يجب إيجاد وسيلة للرقابة الإلكترونية، مع انتشار الشراء «أون لاين»، التي أصبحت تمثل نسبة حقيقية من السوق، والبعض يستغل ذلك، مشيرًا إلى أن وعي المواطن يمثل أهمية كبرى.