تفاصيل الأوكازيون الصيفي 2021.. الملابس الحريمى والمفروشات الأكثر إقبالا

قال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، إن مبيعات محلات الملابس الجاهزة، شهدت انتعاشة كبيرة منذ بدء انطلاق الأوكازيون الصيفي، مع تزايد المحلات المشاركة فى الأوكازيون هذا العام، موضحًا أن هناك دعوات من جانب أصحاب المحلات بالغرف التجارية بمد فترة الأوكازيون إلى شهر أكتوبر المقبل، للتخلص من المخزون الراكد، ولتنشيط حركة التجارة في الأسواق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأوكازيون هذا العام منظم قانونًا لتصريف البضائع الراكدة فى نهاية الموسم والتي تمثل 70% من حجم الإنتاج، مضيفًا أن خسائر المنتجين في الموسم الصيفي كبيرة جدا، بسبب تراجع المبيعات فلم تنشط المبيعات سوى في أعياد المسيحيين وشهر رمضان.

وأكد «سليمان» أن أصحاب المحال استعدوا للأوكازيون بشكل كبير منذ فترة كبيرة لتصريف المخزون و الحصول على السيولة المناسبة لتصنيع ملابس الشتاء، قائلا: « السلع المحلية المعروضة تمثل 50%، بينما يمثل المستورد منها 50 %»، موضحًا أن الأوكازيون يشمل جميع محافظات الجمهورية، وأن 90% من المحلات تشارك في الأوكازيون، مشيرًا إلى أنها لا تشارك بتراخيص من وزارة التموين، ولذلك لا يمكنها كتابة الأسعار قبل وبعد الأوكازيون على البضائع.

وتابع: «على الجهات المشاركة الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية»، منوهًا بأن الهدف من الأوكازيون رفع العبء عن المستهلكين وتحقيق أرباح للتجار الذين يعانون من ركود فى عمليات البيع والشراء.

وأرجع «سليمان» الانخفاض الملحوظ فى الطلب خلال موسم الصيف إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلك بسبب الأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن تراجع السياحة العربية الوافدة لمصروتداخل المواسم، وفشلهم فى الانتهاء من تصنيع الملابس الشتوية حتى الآن، الأمر الذي على غراره سيضطر المحلات إلى الاستمرار فى عروض الأوكازيون الصيفى، مشيرًا إلى أن الملابس الشتوية شهدت زيادة فى الأسعار 10٪ مقارنة بالصيفية، كما أن الملابس الحريمي والمفروشات هما الأكثر إقبالًا فى الشراء من جانب المواطنين.