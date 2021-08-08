«فطوطة ودولا وأمشير وزغلول».. دلال عبدالعزيز ضيف خفيف على الفوازير

على مدار المسيرة الفنية للراحلة دلال عبدالعزيز الممتدة نحو 40 عامًا، شاركت خلالهم في نحو 200 عمل فني، ما بين السينما والدراما والمسرح، حققت نجاحات كبيرة خلال رحلتها الفنية الزاخمة بالأعمال الهامة.

ولم تقتصر مسيرة دلال عبدالعزيز على السينما والمسرح والمسلسلات فقط، بل شاركت أيضًا في الفوازير 3 مرات، كانت بدايتها عام 1982 في فوازير «فطوطة» مع زوجها الفنان سمير غانم، وحققت الفزورة نجاحًا كبيرًا وقتها، وأصبحت من العلامات المميزة لأسطورة الكوميديا سمير غانم.

مشاركات دلال عبدالعزيز في الفوازير

النجاح الكبير لـ«فطوطة» شجع سمير غانم على مشاركة شريكة حياته دلال عبدالعزيز، في فزورته الشهيرة مجددًا لعامها التالي على التوالي، وحققا نفس نجاح الموسم الأول للعرض.

وخاضت دلال عبدالعزيز تجربة أخرى في الفوازير بعيدًا عن زوجها الراحل سمير غانم، حيث شاركت عام 1995 في فوازير «دولا وأمشير وزغلول»، مع الفنانين أحمد بدير، يونس شلبي، وإخراج على عبدالحافظ.

بداية دلال عبدالعزيز

وتعود بداية دلال عبدالعزيز الفنية إلى عام 1977، في مسلسل «بنت الأيام» من إخراج نور الدمرداش، بينما آخر أعمالها كان مسلسل «ملوك الجدعنة»، في رمضان الماضي 2021، مع مصطفى شعبان وعمرو سعد.

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن الوسط الفني، بعد معاناة مع فيروس كورونا نتج عنها تليف شديد في الرئة، وصعوبة في التنفس، وذلك بعد 3 أشهر من رحيل زوجها الفنان سمير غانم بنفس المرض، حيث دخلا سويًا إلى المستشفى إثر إصابتهم بعدوى كورونا.

موعد جنازة دلال عبدالعزيز

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، زوجة الفنانة دينا سمير غانم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز ستقام اليوم الأحد، من مسجد المشير عقب صلاة الظهر، قائلاً: «لا أراكم الله مكروهًا في عزيز، صلاة الجنازة غدًا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.. نسألكم الفاتحة والدعاء».