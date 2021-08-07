التضامن: الانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» يونيو المقبل

استعرض الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون المجتمع المدني، برامج الوزارة في إطار مبادرة «حياة كريمة»، قائلا إنّ الوزارة معنية بالتدخلات الخاصة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية ضمن المبادرة، حيث تخص التدخلات المجالات الرئيسية للأسرة والطفولة وذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي، والتوعية المجتمعية.

وأضاف «عبد الموجود»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، اليوم، أنّه توجد محاور بالشراكة مع المجتمع المدني وبرامج وزارة التضامن، لافتا إلى أن المبادرة احتوت على كل المبادرات القومية التي تستهدفها الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين بهدف تعزيز التنمية لكل المصريين.

وأشار إلى أن عدد القرى المستهدفة بالمبادرة 1413 قرية، تمثل 52 مركزا على مستوى 20 محافظة، وذلك في المرحلة الأولى التي انطلقت في يوليو المقبل وتنتهي في 30 يونيو المقبل، منوها أن المبادرة تتكون من 3 مراحل وكل مرحلة تنفذ خلال عام واحد، «المرحلة الأولى تلت سكان مصر».

وأوضح أنه سبق قبل إطلاق مبادرة «حياة كريمة» رسميا مرحلة تمهيدية، من خلال التدخلات الخاصة بـ«سكن كريم»، والقوافل الطبية وحملات التوعية من خلال الجمعيات الأهلية، بينما التدخلات الخاصة بالمبادرة الرئيسية، بدأ التنفيذ بها من خلال برامج تابعة للوزارة، سواء برامج للطفولة المبكرة لإنشاء حضانات وعيادات تنظيم الأسرة من خلال برنامج «2 كفاية»، ومدارس مجتمعية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على المحور الخاص بالتمكين الاقتصادي، من خلال برنامج «فرصة»، لنقل الإنتاجية وسلاسل القيمة، سواء كانت منتجات حيوانية أو زراعية بالقرى وتخصيص ورش لإعداد أسر منتجة، وجارِ تطوير مراكز التكوين المهني، وتشغيل وحدات إنتاجية على مستوى كافة المراكز المستهدفة.