تنمية المشروعات: نسعى لتغيير وجه الحياة في القرى عبر «حياة كريمة»

قال محمد عبدالملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات، إن مبادرة «حياة كريمة» تسعى إلى تغيير وجه الحياة في القرى المصرية من بنية تحتية وإدخال المرافق العامة والمساكن والمدارس والتدخلات الاجتماعية، «مش معقول كل ده هيتم بدون ترك بصمة في تلك القرى خاصة بالسكان أنفسهم وأبناء القرى».

وأضاف «عبدالملك»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن دور الجهاز يتركز على التنمية الاقتصادية وفرص العمل، ويرأسها لجنة خاصة بالتنمية الاقتصادية وفرص العمل في المبادرة، بالتشارك مع كل الوزارات المعنية في مصر.

وأوضح أن التنسيق يجري ما بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة والتضامن والتموين والقوى العاملة، بهدف إحداث تنمية سريعة في تلك القرى وتوفير أكبر قدر من فرص العمل على مستوى كل قرى الجمهورية الواقع عليها التطوير حاليا.

وأكد أنه وللوصول لهذا الهدف كان لزاما على الوزارات مجتمعة البدء قبيل فترة من بدء مبادرة «حياة كريمة» بتدخلاتها العاجلة في مثل تلك القرى، وتم إجراء مسوحات ودراسات حول المقومات الاقتصادية، وهو ما حدث فعلا، «درسنا طبيعة الأنشطة الخدمية والزراعية والصناعية والتجارية لوضع خطط تتناسب مع كل قرية على حدة، ده الحمد لله انتهينا منه».