محافظ الغربية يشكر الرئيس: «حياة كريمة» تحقق متطلبات الحياة العصرية

وجَّه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إطلاقه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أنَّها ستُحقِّق للأجيال الحالية والمقبلة كل متطلبات الحياة العصرية والكريمة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

22 موقع عمل

جاء ذلك خلال جولة أجراها المحافظ اليوم السبت، لتفقد 22 موقع عمل بتكلفة 75 مليون جنيه بقرية تفهنا العزب بمركز زفتى، ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

ورافق المحافظ في جولته، نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، والدكتورة زينب سامي منسق مؤسسة حياة كريمة بالغربية.

6 مشروعات صرف صحي بـ11 مليون جنيه

وخلال الجولة، تفقَّد المحافظ ستة مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية قدرها 11 مليون جنيه، بجانب أعمال رفع كفاءة أربع مدارس بالقرية، وإنشاء مدرستين جديدتين بإجمالي تكلفة 13.4 مليون جنيه، حيث وجَّه بدهان كافة المباني المحيطة بالمدارس وغيرها من المنشآت وتوحيد لون الطلاء.

مجمع خدمات حكومية

كما تفقَّد المحافظ، أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية الذي يتكون من ثلاثة أدوار (أرضي ودوران علويان) على مساحة ٦٠٠ متر مربع، لتقديم ثماني خدمات للمواطنين، وهي (مركز تكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي)، موجهًا بوضع دراسة لكيفية الاستفادة من مباني الهيئات التي سيتم انتقالها إلى المجمع.

تطوير الصحة.. والشباب

في سياق متصل، تفقّد رحمي أعمال تطوير مركز شباب القرية ووحدة طب الأسرة، بالإضافة إلى تفقد إنشاء المجمع الزراعي، وأعمال تأهيل ترعة الصاري، وإدخال الغاز الطبيعي وأعمال تركيب ٤٨ كابينة و ٢٠٠٠ صندوق للتليفونات بالقرية.

اجتماع إزالة التداخلات

وصباح اليوم السبت، عقد المحافظ اجتماعًا بمقر الوحدة المحلية، بحضور مديري مديريات الخدمات ورؤساء الشركات المشرفة والمنفذة للمشروعات، حيث تمَّت إزالة كافة التداخلات بين المصالح الحكومية وتوحيد الجهود من أجل إنجاح كافة المشروعات داخل القرية، والتي ستكون هي وقرية نهطاي أول قريتين يتم الانتهاء منهما ضمن الـ٥٤ قرية داخل مركز زفتى.