القابضة للغازات: توصيل الغاز لقرى «حياة كريمة» بعد دخول المرافق الأخرى

قال المهندس أحمد محمود السيد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إنه في إطار تحسين الخدمات المقدمة للقرى الخاصة بمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجري إدخال الغاز الطبيعي إلى منازل تلك القرى، حيث تشمل المرحلة الأولى من حياة كريمة، 1413 قرية، سيجري إدخال الغاز فيها، وتم إدخال الغاز لأكثر من 60 قرية، وجار العمل على قرى أخرى، فيما سيتبقى العمل على بعض القرى لحين إنجاز مشروعات إدخال المرافق والصرف الصحي.

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن جميع التدخلات التي تنفذها الشركة القابضة تتم بعد التنسيق بين وزارتي البترول والإسكان، لافتا إلى أن معيار رئيسي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى أي قرية، هو أن تكون جميع المرافق الأخرى دخلت القرية.

وأوضح أنه بتكلفة 16 مليار جنيه، سيجري مد الشبكات، وتوصيل الغاز للقرى، مبينا أن الغاز يشترط أن تكون الأماكن آمنة من أجل أمان المواطن.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن استهلاك الغاز الطبيعي والوقود اللازم لمحطات الكهرباء سجل أعلى معدلاته خلال اليومين الماضيين بصورة قياسية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن قطاع البترول وفر كامل هذه الكميات غير المسبوقة والتي بلغت نحو 5210 ملايين قدم مكعب غاز مكافئ يوميا، بزيادة نسبتها 118% عن الاحتياجات المخططة لتلك الفترة مع الالتزام بالتأمين الكامل لباقي احتياجات القطاعات المستهلكة كالقطاعات الصناعية والبتروكيماويات والمنازل وتموين السيارات بالغاز الي جانب الاستمرار في تصدير تعاقدات شحنات الغاز.