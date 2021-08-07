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محمود مسلم

قافلة بيطرية مجانية لصغار المربين في محافظة بني سويف

كتب:

الوطن
11:39 م | السبت 07 أغسطس 2021
قافلة بيطريه مجانية فى محافظة بني سويف

قافلة بيطريه مجانية فى محافظة بني سويف

نظم معهد بحوث التناسليات بوزارة الزراعة، اليوم السبت، قافلة بيطرية مجانية في محافظة بني سويف، بمراكز بني سويف والوسطى وناصر وببا وإهناسيا، وتستمر حتى 12 أغسطس الجاري، بالتعاون مع هيئة الخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد الإنتاج الحيواني وصندوق التأمين علي الثروة الحيوانية.

وخلال القافلة اليوم، بقرية بوليفيا مركز بني سويف، جرى تقديم خدمات الفحص التناسلي والباطني وإجراء العمليات الجراحية للمواشي، وتنظيم ندوات إرشادية حول تدوير المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى إجراء تقنيات التلقيح الاصطناعي لعدد من إناث الأبقار والجاموس لصغار المربيين.

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