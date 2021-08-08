إلهام شاهين عن زيارتها الأخيرة لدلال عبدالعزيز: «قالتلي إيمي قاعدة مع سمير»

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن تفاصيل زيارتها الأخيرة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية، صباح أمس السبت، بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا.

وقالت إلهام، في مداخلة هاتفية لها مع تليفزيون «الوطن»، إنها زارت دلال عبد العزيز منذ شهر تقريبا، وكانت بصحبتها ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، مضيفة أنها سألت دنيا حينها عن إيمي، ففوجئت برد دلال عليها قائلة: «تلاقيها قاعدة مع سمير دلوقتي»، وذلك في إشارة لعدم معرفتها بنبأ وفاة زوجها الراحل سمير غانم.

وأكدت إلهام، أنها كانت تنزع قناع الأكسجين عن وجهها وتبادلها الحديث، لافتة إلى أنها كانت تأمل في تجاوزها هذه الأزمة الصحية، ولكن إرادة الله كانت لها الكلمة العليا، بحسب قولها: «مش مصدقة إني هروح أعزي فيها بكرة».