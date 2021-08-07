«فطوم».. حكاية دور شرير لـ دلال عبدالعزيز بمسلسل «الناس في كفر عسكر»

تركزت أدوار الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، حول دور الأم الطيبة، سواء الشعبية أو الأرستقراطية، التراجيدية أو حتى الكوميدية، أما أن تقدم دورا شريرا فهو الأمر الغريب والنادر في مسيرتها الفنية.

«فطوم» هي الشخصية التي قدمتها دلال في مسلسل «الناس في كفر عسكر» عام 2003، وكانت شخصية لسيدة ثرية في إحدى قرى مصر تنتمي لعائلة كبيرة وتخوض صراعا مع عائلة أخرى كبيرها الفنان القدير صلاح السعدني، الذي لعب دور «عبدالقادر عوف»، حيث كانت «فطوم» تحبه منذ فترة بعيدة إلا أنه رفض الزواج منها، وطوال أحداث المسلسل تدبر «فطوم» خططا شيطانية للتخلص من «عبدالقادر» في إطار صراعها العاطفي القديم معه وصراع عائلة «شلبي»، التي تنتمي لها «فطوم»، مع عائلة «عوف»، وتقتل «فطوم» الكثير من الناس، بمن فيهم زوجها، بمنتهى الوحشية التي تعكس جبروتها وتسلطها، وكانت دائما ما تظهر في المسلسل وهي تتناول الحمام المشوي وتهتم بمظهرها الجذاب وشعرها الأشقر المنسدل.

«الناس في كفر عسكر» بطولة صلاح السعدني ودلال عبدالعزيز وأحمد بدير وحنان شوقي وتوفيق عبدالحميد ومحمود الجندي وفتحي عبدالوهاب وهالة فاخر وعمرو عبدالجليل، وإخراج نادر جلال وتأليف أحمد الشيخ وسيناريو وحوار بشير الديك.

ورحلت الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، اليوم، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد صراع مع فيروس كورونا، لتلحق برفيق دربها الفنان القدير سمير غانم الذي توفي بالمرض ذاته قبل 3 أشهر.