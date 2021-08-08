«الأعلى للجامعات» الخاصة: الحد الادنى للكليات سينخفض عن العام الماضي

قال الدكتور محمد حلمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة، تحدد طبقًا للحدود الدنيا التي تحدد في الجامعات الحكومية، إذ أن نسبة القبول في الجامعات الخاصة يكون أقل من نظيرتها الحكومية بنسبة 3% وفي بعض الأحيان يصل إلى 5%.

نظام التنسيق في الجامعات الخاصة هذا العالم إلكتروني

وأضاف «حلمي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، السبت، أن نظام التنسيق في الجامعات الخاصة هذا العالم سيكون إلكترونيا، عن طريق ملء استمارة رغبات، التي تعتبر المدخل للقبول إلى الكليات طبقًا لمجموع الطالب، والأماكن الشاغرة.

حلمي: السماسرة لن ينفعوا أحدا هذا العام

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إلى أنه لا يمكن لأي طالب الدخول إلى جامعة خاصة أو أهلية خارج نظام القبول الإلكتروني الموحد المنظم من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، مؤكدًا أنه لا مجال لسماسرة، والنظام الموحد مطبق على الجميع، وهناك مجموعة من السماسرة لن يستطيعوا أن ينفعوا أحدا هذا العام.

يتم تحديد الحدود الدنيا من خلال مجاميع الثانوية العامة

وتابع: «بعض أولياء الأمور يريدون إدخال أولادهم بعض الكليات، رغم عدم الحصول على المجموع اللازم لهذه الكليات، كما أنه يتم تحديد الحدود الدنيا من خلال مجاميع الثانوية العامة، حيث من المتوقع نزول التنسيق الحكومي عن العام الماضي نتيجة لقلة المجاميع المتوقع».

قانون الجامعات الخاصة يتيح لكل جامعة تحديد المصاريف الدراسية

وأردف أن قانون الجامعات الخاصة يتيح لكل جامعة تحديد المصاريف الدراسية بناء على العرض والطلب، لذا تتحكم كل جامعة في ميزانية الدراسة التي تختلف من جه إلى أخرى، كما أن الطلاب الذين لم يسجلوا في العام الماضي بالجامعات الخاصة يستطيعون ملء الاستمارة الإلكترونية هذا الموسم الدراسي الجديد.