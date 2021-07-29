أسعار مصروفات الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إعلان مصروفات الجامعات الخاصة 2021 من قبل الإدارات المختلفة لها، سواء داخل شؤون الطلاب في الجامعات أو عبر الموقع الإلكتروني لكل جامعة، كما أوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، يتابع عن كثب الفروق في أسعار ومصروفات الكليات المختلفة، التي أكد أنّها لن تكون متفاوتة بدرجة كبيرة، إذ إنّ قانون تنظيم الجامعات الخاصة، لم يضع نسبة لزيادة المصروفات سنويا، ولم يحدد قيمتها.

وترصد السطور التالية، قيمة مصروفات الجامعات الخاصة 2021 وهي كما يلي:

مصروفات الجامعة البريطانية في مصر

- كلية الفنون التطبيقية: 127 ألف جنيه.

- كلية الآداب «صيني»: 59 ألف جنيه.

- كلية الآداب «إنجليزي»: 87.400 ألف جنيه.

- كلية الآداب «علم نفس»: 87.400 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد «بيزنس»: 121 ألف جنيه.

- كلية الإعلام: 121 ألف جنيه.

- كلية الأسنان: 185 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد: 121 ألف جنيه.

- كلية الطاقة والبيئة: 109 آلاف جنيه.

- كلية الهندسة: 137 ألف جنيه.

- علوم الحاسبات: 100 ألف جنيه.

- كلية القانون: 87.400 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 40 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 110 آلاف جنيه.

- كلية الصيدلة «إكلينك»: 120 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 185 ألف جنيه.

مصاريف فرع جامعة هارتفوردشير البريطانية في العاصمة الإدارية

- برنامج فارما: 210 آلاف جنيه مصري.

- برنامج صيدلة: 190 ألف جنيه مصري.

- برنامج هندسة مدني: 195 ألف جنيه مصري.

- برنامج هندسة الميكانيكا والميكاترونيكس: 195 ألف جنيه مصري.

- برنامج العلاج الطبيعي: 190 ألف جنيه مصري.

- برنامج علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 190 ألف جنيه مصري.

- برنامج إدارة الأعمال: 180 ألف جنيه مصري.

- برنامج المحاسبة والموارد المالية: 180 ألف جنيه مصري.

- برنامج الإعلان والتسويق الرقمي: 180 ألف جنيه مصري.

- برنامج تكنولوجيا المعلومات في الأعمال: 180 ألف جنيه مصري.

- برنامج الإعلام: 180 ألف جنيه مصري.

- برنامج الفنون الإبداعية: 190 ألف جنيه مصري.

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