الصحة: ضخ مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» بمراكز التطعيم خلال أسبوعين

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، عن ضخ مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» بمراكز التطعيم خلال الأسبوعين المقبلين، وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه على المواطنين سرعة حجز اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين نهاية العام الجاري، تزامنا مع دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

الانتهاء من تطعيم مايقرب من 6 ملايين مواطن

وتابعت المصادر: «انتهينا من تطعيم مايقرب من 6 ملايين مواطن بلقاح كورونا»، لافتة إلى أن وزارة الصحة والسكان لم ترد إليها شكاوى بظهور أي أعراض غريبة أو خطيرة بعد تلقي الجرعتين من اللقاح، وكل ما ورد هو ارتفاع درجة الحرارة أو حكة أو صداع أو تنميل في الكتفين فقط، وهي أعراض تزول في غضون يومين فقط ولا تحتاج الي طبيب أو مسكنات.

وأضافت المصادر، أن مصر حتى الآن خالية من تحورات فيروس كورونا، لافتة إلى أن التحليلات الجينية التي تجرى داخل مستشفيات العزل الصحي، أثبتت خلو مصر من التحورات، مشيرا إلى أن التوقعات بأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا يمكن أن تشهد تحورات، لذا على المواطنين تلقي التطعيمات للتخفيف من حدة الأعراض في حال الإصابة بالفيروس.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر، يشهد حالة من الاستقرار على مستوى عدد الإصابات وكذلك الوفيات، فضلا عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، مؤكدة رفعها أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولا بأول، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.