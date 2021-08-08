إصابة 9 من عائلة واحدة في حادث تصادم أتوبيس سياحي بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص جميعهم من عائلة واحدة، بجروح وكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم، مساء أمس السبت، إثر اصطدام أتوبيس سياحي بحاجز خرساني على جانب طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، اتجاه القاهرة أعلى كوبري مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال مستشفى إيتاي البارود العام، 9 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع تصادم أتوبيس سياحي بإحدى الحواجز الخرسانية الموجودة على جانبي الطريق الزراعي، ووجه بسرعة الانتقال لمحل الواقعة والتعامل مع الحادث.

وتم الدفع بعدد 8 سيارات إسعاف، لنقل المصابين من موقع الحادث إلى المستشفى العام، وقالت مصادر طبية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، إن جميع الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم التعامل مع الحالات وعمل الإسعافات اللازمة لهم، ومنهم من غادر المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وذكرت المصادر أن المصابين هم: «محمد شمس الدين الفرارجي، 40 سنة، أسامة مصطفى الفرارجي، 40 سنة، شريهان شمس الدين الفرارجي، 35 سنة، أدهم محمد شمس الدين، 12 سنة، أحمد منصور أحمد عمارة، 27 سنة، نادية عبده الفرارجي، 30 سنة، رحيم ياسر شمس الدين، 15 سنة، جيهان شمس الدين الفرارجي، 42 سنة، أحمد رفعت الفرارجي، 40 سنة»، وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.