بالخرائط.. «الأرصاد»: تخطينا ذروة طقس شديد الحرارة وأمطار جنوب البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، تخطي البلاد ذروة الموجة الحارة التي شهدتها معظم أنحاء الجمهورية في الأيام السابقة، ووصلت خلالها درجة الحرارة في القاهرة إلى 42 درجة، و43 درجة في الظل.

وتوقعت الهيئة انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بدءا من اليوم وخلال الفترة المقبلة، على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، واستمرار الطقس شديد الحرارة رطب على القاهرة وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أيضًا سقوط أمطار على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، أبو سمبل، حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 38 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 37 26

طنطا 37 26

شبين الكوم 38 26

دمنهور 36 26

بلطيم 33 25

مطروح 31 25

السلوم 33 25

سيوة 38 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 38 25

المنصورة 38 25

الإسماعيلية 38 23

السويس 38 25

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 39 26

نخل 38 19

نويبع 40 27

طابا 38 27

كاترين 35 22

الطور 40 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 26

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

قنا 43 27

الأقصر 44 29

أسوان 44 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 44 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 37 32

رأس حدربة 37 31