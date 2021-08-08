فنانون يرثون دلال عبدالعزيز بكلمات مؤثرة: رحلت الأخت الكبيرة الجدعة

نعى عدد من النجوم الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية أمس السبت، بعد صراع طويل مع المرض، مؤكدين أن رحيلها مثل صدمة كبيرة للوسط الفني في مصر والوطن العربي.

وقالت الفنانة نهال عنبر، إنّ الفنانة دلال عبدالعزيز صديقة وأخت وحبيبة وإنسانة، «لو لفيت العالم مش هلاقي صاحبة غيرها، فيها نقاء وإحساسها مرهف، أنا موجوعة وجع فوق تخيل البشر».

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، اليوم، أن الفنانة الراحل كانت تصر بمعرفة المرضى لزيارتهم، «نروح أنا وهي نزور للناس وترجع البيت منهارة لأن مش بتستحمل اللي بتشوفه».

وتابعت: «أي حد إمكانياته ضعيفة ومحتاجين عملية فكنت أقولها فتقولي أقفلي وأنا هكلم دنيا وإيمي عشان المبلغ يبقى كويس، كمان عاملة حاجة هتاخد ثوابها طول الوقت، كنا دايما بنعمل خاتمة للقرآن لكل الفنانين اللي بيتوفوا، وعملنا حاجة تانية خارجية خالص اسمها (بركة القرآن الكريم) وهي خاتمة للقرآن كل يوم».

من جانبها قالت الفنانة صابرين، «دلال كانت صديقة وعشرة وكانت ملاك حقيقي على الأرض وتلاقيه في الضيقة والشدة، وعندما توفت الفنانة نادية لطفي طالبت جروب الأصدقاء بقراءة خاتمة للقرآن الكريم، وبعد كل حد يتوفى بنعمله خاتمة».

وأضافت خلال اتصال هاتفي في نفس البرنامج: «دلال كانت الأخت الكبيرة اللي بتوجهنا وتنصحنا وتخفف عننا همومنا.. يا وجع القلب الجامد يا دلال».

ووصفت الفنانة إلهام شاهين الفنانة الراحلة بالإنسانة العظيمة والجدعة والاصيلة وصاحبة المواقف الحقيقية الصادقة، «عزائي لبناتها دنيا وإيمي ولرامي وحسن اللي شوفتهم في المستشفى أكن أمهم بجد، مكنوش بيتعاملوا على أنها حماتهم، وتعبوا هما الأربعة خلال التلات شهور اللي فاتوا الله يكون في عونهم».

وقالت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز شكل لها صدمة كبيرة، «كان عندي أمل تقوم، ولكن لكل أجل كتاب، الله يرحمها ويصبر إيمي ودنيا وطنط ميرفت وكل حبايبها، ماما والفنانة ميرفت أمين والفنانة دلال كانوا لا ينقسموا، مشيوا الاتنين وفضلت طنط ميرفت ربنا يطول في عمرها».

من جانبها قالت الفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود إن خبر وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز مثَّل حالة من الحزن كبيرة في نفوس كل المصريين ومواطني الدول العربية الذين كانوا دائما ما يعشقون ظهورها وزوجها بمختلف الأعمال الفنية، «صعقت من الخبر كانت ودودة وتزور زملائها وتساندهم في أوقاتهم الصعبة».