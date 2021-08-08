الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف السكة الحديد 2021.. يبدأ غدا

نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» قبل قليل، أنّه اعتبارًا من يوم غد الإثنين الموافق 9 أغسطس 2021 وحتى 8 سبتمبر 2021، سيتم بدء تلقي الطلبات الخاصة بإعلان وظائف رقم «1» بشأن تعيين مهندسين للعمل بمناطق الهيئة المختلفة.

إذ أعلنت الهيئة عن مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين 250 مهندسا في ثلاث تخصصات «ميكانيكا – كهرباء – مدني» من الذكور فقط لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادي «إلكترونيات والاتصالات الكهربية – حاسبات ونظم» من الذكور والإناث للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية.

وفقا للشروط الآتية

1. أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة شعبة «ميكانيكا – كهرباء – الكترونيات والاتصالات الكهربية – حاسبات ونظم – مدني»، من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها.

2. أن يكون مقيدًا بنقابة المهندسين.

3. ألا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا في بداية الإعلان.

4. أن تتضح لياقته الصحية والنفسية والجسدية حسب لائحة الهيئة الطبية والاختبارات التي تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح تام مع المؤسسات المتخصصة.

5. الحصول على تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد.

6. أن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية في بداية الإعلان.

7. أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.

8. يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه أو عدم صحة المستندات عند مطابقة الأصل حتى بعد إعلان النتيجة.

9. أن يتم توريد مبلغ 250 جنيهًا بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحت رقم 40401001 مقابل رسوم تلقي الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات ولا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.

10. تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المستديمة المعمول بها في الهيئة.

11. في حالة عدم حضور من اجتاز الكشف الطبي والاختبارات النهائية للسير في إجراءات تعيينه، ولمن صدر له قرار تعيين ولم يتسلم العمل أو لم يلتزم العمل بالهيئة لمدة خمس سنوات على الأقل يتحمل قيمة ما تكبدته الهيئة من مصاريف نظير ذلك.

المستندات المطلوبة للتقديم

وأشارت الهيئة إلى أنّه يرفق في ملف مع الطلب سيرة ذاتية بها صور المستندات الآتية:

1. المؤهل الدراسي.

2. شهادة الميلاد بالكمبيوتر حديثة.

3. بطاقة الرقم القومي سارية.

4. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.

5. شهادة عضوية نقابة المهندسين حديثة عام 2021.

6. كارنية نقابة المهندسين حديث «عام 2021».

7. «4» صور شخصية 4× 6.

8. صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد.

9. أصل الحوالة البريدية.

10. رقم التليفون المحمول الشخصي للمتقدم للتواصل عن طريق الواتس آب.

مكان الاختبارات

ستتم بداية الاختبارات «مرحلة أولى» بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مركز تقييم القدرات والمسابقات 13 شارع صلاح سالم – مدينة نصر بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات.