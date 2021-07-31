بعد فتح السعودية لها للمقيمين خارج أراضيها.. موقف المصريين من العمرة

بعد تعليقها لأكثر من عام، لم يتمكن فيه المقيمون خارج المملكة من الاستمتاع بـ العمرة وزيارة بيت الله الحرام، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أعادت السعودية الفتح لأداء العمرة بأعداد محدودة لمنع انتشار المرض، ولكن تراوحت عدة تصريحات عن موقف المصريين منها.

العمرة.. من التعليق للعودة للمقيمين في السعودية بسبب كورونا

في مارس 2020، ومع تفشي فيروس كورونا من الصين لجميع دول العالم، قررت السعودية تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين فيها مؤقتا، لمنع نشر الوباء، حيث أفادت وقتها وزارة الداخلية، بأن «الحكومة ستراجع قرار التعليق بشكل مستمر، وإيقاف العمل به، إذا انتفت الأسباب التي دعت إليه»، بالإضافة لقرار السلطات منع زيارة الحرم النبوي في المدينة، بجانب تعليق إصدار تأشيرات عمرة للقادمين من الخارج.

وبعد مرور 7 أشهر، ومع قدرة البلاد في السيطرة على الوباء، أعلنت السعودية السماح للمواطنين والمقيمين فيها بأداء مناسك العمرة ابتداء من 4 أكتوبر 2020، على أن يكون السماح بأداء العمرة تدريجيا على أربعة مراحل، بمعدل 6 آلاف معتمر في اليوم، وهو ما يمثل 30 في المئة من الطاقة الاستيعابية المعدلة، لتنفيذ الإجراءات الصحية الاحترازية داخل المسجد الحرام، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

السعودية تفتح أبواب العمرة من خارج المملكة

ويوم الأحد الماضي، زفت المملكة خبرا سارا، بعودة العمرة للمعتمرين من خارج السعودية، بداية من 10 أغسطس المقبل، حيث كان وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أكد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين للعمرة بدءًا من يوم 15 ذي الحجة، عبر الحجز من تطبيق «اعتمرنا»، بحسب «واس».

موقف أداء المصريين للعمرة

وعقب ذلك، قال مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، إن المصريين لن يؤدوا مناسك العمرة بسبب عدم إصدار المملكة للضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديدة حتى الآن، وما إذا كانت ستستقبل معتمرين من الخارج أم ستكتفي بالمعتمرين السعوديين والمقيمين بالمملكة.

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن قرار المملكة بتعليق دخول المصريين لأراضيها ما زال ساريا إلى الآن، لذلك فالوزارة بانتظار إصدار المملكة للضوابط السعودية المنظمة لموسم العمرة لهذا العام ومعرفة موقف مصر، حيث إنه بمجرد موافقة المملكة على استقبال المعتمرين المصريين ستقوم الوزارة بإعلان الضوابط المنظمة لسفر المعتمرين المصريين للعمرة.

من جانبه قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن المواطنين المصريين لن يؤدوا مناسك العمرة في ظل عدم فتح الطيران بين البلدين، حتى لو كانت عبر دولة ثانية مسموح بالسفر منها للمملكة، مثل الأردن أو البحرين، حيث إن المملكة لن تصدر أي تأشيرة عمرة لمصريين، طالما لم يتم السماح لمصر بسفر مواطنيها للعمرة.

فيما كشف مصدر بوزارة الطيران المدني عن احتمالية سماح السلطات السعودية لفئات أخرى حصلت على جرعتي التطعيم أثناء تواجدها بالسعودية بالسفر إلى المملكة مباشرة من مصر لتنضم إلى الفئات المستثناة الأخرى، وهم العاملون المصريون بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم والدبلوماسيين والمواطنين السعوديين.

كما بدأت غرفة شركات السياحة في حملة إعلامية لتشجيع المواطنين الراغبين في أداء العمرة هذا العام، بسرعة التقدم للحصول على تطعيم فيروس كورونا، لضمان جاهزيتهم للسفر حال صدور الضوابط المنظمة للعمرة من وزارة السياحة.