تحصين 50 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقنا

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا؛ بتحصين أكثر من خمسين ألف حيوان ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمختلف المدن والقرى، إضافة لعلاج (612) حيوانًا ضد الأمراض المختلفة (باطنة، وجلدية، وجراحة)، فضلًا عن علاج (23) حيوانا ضد طفيليات الدم، ورش (7000) حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وتلقيح صناعي لأكثر من (1000) حيوان، وذلك في إطار حرص الدولة على منع انتشار الأمراض الوبائية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، أن المديرية مستمرة في تقديم الخدمات البيطرية للمواطنين، وتوفير البيئة الصحية الآمنة للذبح داخل مجازر المحافظة، حيث وصل ما تم استقباله وذبحه إلى 3646 رأسا مذبوحة بمجازر المحافظة خلال الفترة الماضية.

وفي ذات الإطار، أكد «يوسف» الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على أسواق بيع اللحوم بالمحافظة وضبط المخالفين للقانون، حيث تم تحرير 73 قضية جنح وإحالتها للنيابة المختصة، إضافة لشن حملات المتابعة على مجازر الدواجن والتي بلغت مذبوحات الدواجن بها 2380 دجاجة، فضلًا عن الدور التوعوي الذى تقوم به المديرية بعمل ندوات إرشادية لتوعية المواطنين بخطورة الامراض المشتركة ، وكذلك التوعية بتحصين الحيوانات ضد الامراض المعدية والوبائية من خلال الحملات القومية التي تقوم بها المديري في كل أنحاء المحافظة.