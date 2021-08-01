تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

أعلن الدكتور عصام يحيى مدير مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، تحصين 40 ألفًا و604 رؤوس من الماشية، ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بواقع 36 ألفًا و75 رأس من الأبقار، و4 آلاف و435 رأسًا من الجاموس، و76 رأسًا من الأغنام والماعز، فيما تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

وناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرًا، اليوم الأحد، أعده مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، تضمن سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

توعية المواطنين بأهمية تحصين الماشية

وتابع محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في الحملة، مؤكدًا أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا المجال