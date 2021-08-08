وزير التعليم يوجه نصائح مهمة لأولياء الأمور والمعلمين عن نظام التعليم

حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدارسين والمعلمين والباحثين في مجال الرياضيات، على ضرورة الانضمام إلى ورشة العمل من Wolfram وبنك المعرفة المصري للتعرف على خصائص Mathematica Software وكيفية استخدام تكنولوجيا Wolfram في العمليات الجبرية والتفاضل والتكامل والتبسيط الرياضي وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري في تمام الساعة السادسة مساء.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ فيسبوك، أنَّه يمكن أيضاً التعرف على الأساليب الحسابية الفريدة في لغة ولفرام، والتي يمكن استخدامها في مشاريع بايثون، في ورشة يوم الإثنين الموافق 16 أغسطس الجاري في تمام الساعة السادسة مساءاً من على بنك المعرفة المصري.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنَّه يجب على المعلمين وأولياء الأمور، الانضمام في ورشة عمل من Discovery Education وبنك المعرفة المصري تدعم التفكير العلمي لدى التلاميذ وتؤهله ليفكر كعالم وذلك يوم الأربعاء المقبل.

وشدد شوقي، على جميع أولياء الأمور والمعلمين بضرورة التعرف على أهمية اكتساب المهارات العلمية مثل مهارات التفكير النقدي والإبداع وتسوية المشاكل من أجل التطور في الحياة وفهم أهمية تلك المهارات لتشجيع الطلاب على مواد STEM من أجل تطوير تلك المهارات وذلك من خلال الإنضمام إلى ورشة عمل بريتانيكا مع بنك المعرفة المصري وذلك يوم الإثنين المقبل. في تمام الساعة الثامنة مساءاً.

كما أكّد «شوقي» على المعلمين وأولياء الأمور والطلاب ضرورة التسجيل في ورش العمل من York Press على موقع بنك المعرفة المصري للتعرف على أهمية القراءة من أجل المتعة وليس الدراسة من خلال ورشة عمل كتب الفراشة يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس الساعة في تمام الساعة السادسة مساءاً، واكتشف موسوعة الفراشة وكيفية استخدامها من خلال بنك المعرفة المصري.

وأشار وزير التعليم، إلى أنَّه تم توفير الكثير من المنصات التعليمية ومصادر التعلم المفيدة للطلاب والمعلمين للتعرف على نظام التعليم الجديد.