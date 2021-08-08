نصائح وزير التعليم لأولياء الأمور بعد زعم تداول مناهج العام الجديد

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكثير من النصائح المهمة للطلاب وأولياء الأمور بشأن الدروس الخصوصية والسناتر والمناهج التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاهتمام بما يتم نشره رسمياً فقط من قبل الوزارة، موضحاً أنه يجب على أولياء الأمور تشجيع أبنائهم على التعلم والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز نصائح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور

-التهافت من مافيا الكتب الخارجية ومافيا الدروس الخصوصية يخلق جوًا أقرب إلى الجو الإجرامي بحثا عن أموال أولياء الأمور.

-الطلاب ليسوا بحاجة للدروس الخصوصية أو أي كتب إضافية خارجية.

-يجب على أولياء الأمور ألا يضيعوا الوقت والمال في الدروس الخصوصية.

-وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على توفير كتب رائعة للطلاب ودليلاً كاملاً للمعلم.

-لدينا قنوات تعليمية مثل «مدرستنا1» لخدمة الطلاب وأولياء الأمور بالمجان.

-يجب على أولياء الأمور مشاركة أبنائهم بالوقت والجهد في متابعة تعليمهم بدلاً من الزج بهم في دروس يتم حجزها صيفاً.

-حذرنا مراراً وتكراراً من مخاطر الدروس الخصوصية.

-ناشرو الكتب الخارجية ومعلمو الدروس الخصوصية يتهافتون على معرفة شكل المناهج الجديدة للترويج فقط لتجارتهم.

-ما يفعله معلمو الدروس الخصوصية يعتبر سرقة في وضح النهار لمادة علمية وحقوق ملكية فكرية لمناهج تنفق عليها الدولة.

-الصور المتداولة من المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي مزورة.

-كتاب الوزارة القادم والذي تم إدخال تعديلات كبيرة عليه وما يزال في مرحلة المراجعة.

-أبلغنا المصنفات الفنية لتعقب المناهج المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه سيتم تطبيق مناهج جديدة للصف الرابع الابتدائي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين وتهتم بصقل مهارات الطلاب، موضحة أن المناهج يتم إعدادها من قبل لجنة متخصصة.