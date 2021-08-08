«الأرصاد» تكشف موعد عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.. فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرطوبة مستمرة في ارتفاعها ولم تنخفض، ولكن حدث الانخفاض في درجات الحرارة من درجتين لثلاث درجات، حيث وصلت درجات الحرارة في الظل بالقاهرة أمس وأول أمس بين 42 و43 درجة على القاهرة والوجه البحري، مؤكدا على أن وصول درجات الحرارة لـ 39 درجة و38 درجة في الوجه البحري والقاهرة يعتبر انخفاضا ملموسا، ومن المتوقع أن نشهد نشاطا للرياح على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بدرجات الحرارة.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، الرطوبة لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وتتجاوز الـ84% على القاهرة وتصل لـ90%، على السواحل الشمالية، وستظل على ارتفاعها طوال هذا الأسبوع، متسببة في تكون الشبورة المائية، ويساعد على ذلك هدوء سرعات الرياح، موضحا أن الشبورة ستكون أقل كثافة من الأيام الماضية، وتسمح بحركة السفر على مدار اليوم بشكل آمن.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار التي كانت متواجدة على مناطق من جنوب البلاد ستخف حدتها اليوم بشكل كبير، وستكون فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وأبوسمبل، أما المناطق الشمالية لن يكون بها أي نوع من أنواع الأمطار، مشيرا إلى أن النصف الثاني من شهر أغسطس ستهدأ الأجواء نسبيا وتنخفض درجات الحرارة وتعود لمعدلها الطبيعي، لأن الارتفاعات الشديدة بدرجات الحرارة كانت أعلى من المعدل الطبيعي من 5 لـ 7 درجات.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الانخفاض في درجات الحرارة تشهدها مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وحتى محافظات شمال الصعيد، لكن محافظات جنوب الصعيد طبيعة المنطقة وتعرضها لمنخفض الهند يجعل الانخفاض بها يكون طفيف جدا يصل لدرجة واحدة.