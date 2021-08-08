الأرصاد تبشر المواطنين: درجات الحرارة تنخفض بداية من اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنّ طقس اليوم الأحد سيشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لتتراوح درجة الحرارة على القاهرة من 38 لـ 39 درجة بينما تستمر نسب الرطوبة مرتفعة.

نشاط للرياح

وأضافت الهيئة أن هناك نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشماليه على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا

كما تظهر الشبوره المائية صباحا على بعض الطرق المؤديه من وإلى القاهره والوجه البحري والسواحل الشماليه.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 38 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 37 26

طنطا 37 26

شبين الكوم 38 26

دمنهور 36 26

بلطيم 33 25

مطروح 31 25

السلوم 33 25

سيوة 38 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 38 25

المنصورة 38 25

الإسماعيلية 38 23

السويس 38 25

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 39 26

نخل 38 19

نويبع 40 27

طابا 38 27

كاترين 35 22

الطور 40 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 26

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

قنا 43 27

الأقصر 44 29

أسوان 44 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 44 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 37 32

رأس حدربة 37 31