«تضامن الغربية» تعقد لقاءا مع مكلفات الخدمة العامة لإجراء بحوث اجتماعية

أعلنت مديرية التضامن والشئون الاجتماعية بالغربية، استمرار عقد لقاءات مع مجموعة من مكلفات الخدمة العامة بلغ عددهم 250 مكلفة من جميع الإدارات الاجتماعية.

250 مكلفة بالخدمة العامة بالإدارات الاجتماعية يشاركون في اللقاء

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، في إطار التعاون بين مديرية التضامن بالمحافظة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأقيم اللقاء بمركز الخدمات المتكاملة بسبرباي مركز طنطا، وحضره كل من الدكتور عبدالفتاح علام مسؤول فرع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالغربية.

التعريف بالمركز وأهدافه ورؤيته وأوجه التعاون لخدمة المجتمع

تناول اللقاء، التعريف بالمركز وأهدافه ورؤيته وأوجه التعاون بين المركز والمديرية، في إجراء أبحاث ذات صبغة اجتماعية والعائد على المكلفات من المشاركة فى إجراء تلك الأبحاث، وتمّ اختيار 50 مكلفة للمشاركة وفق جدول زمني محدد خلال الفترة المقبلة.

آليات إجراء أبحاث ذات صيغة اجتماعية والعائد على المكلفات

وفي هذا السياق، توجه الدكتور عبدالفتاح علام، بخالص الشكر والتقدير لوكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أماني خالد النادري، لجهودها في تذليل عقبات إقامة هذا اللقاء.

كما خص في شكره مها محروس، المدير العام، لمتابعتها تفاصيل اللقاء، وأيضًا مديري الإدارات الاجتماعية، نظير مجهوداتهم في التواصل مع المكلفات، لخدمة الوطن والمجتمع خلال الفترة المقبلة.